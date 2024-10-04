В Мурманской области упростили порядок получения компенсации переезда и провоза багажа для сотрудников областных учреждений, переехавших из других регионов РФ

В Мурманской области принят закон, согласно которому теперь в случае переезда в регион и трудоустройства в областные организации в течение 60 календарных дней для получения мер поддержки работник может заключить трудовой договор после прибытия на территорию региона.

Напомним, лица, прибывающие в регион и трудоустроившиеся в областные организации, имеют право на компенсацию переезда и провоза багажа до пяти тонн, оплачиваемый отпуск продолжительностью семь дней, а также единовременное пособие в размере двух окладов. Ранее для того, чтобы получить данные меры поддержки, будущему работнику необходимо было предварительно заключать трудовой договор, теперь порядок упрощён, и допустимо оформить трудовые отношение уже после переезда.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, условия, а также перечень документов, необходимые для реализации данного права, будут отражены в соответствующем постановлении Правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/