В Мурманской области упростили процедуру постановки на учёт для бесплатного получения земельных участков

Правительство Мурманской области утвердило изменения в порядок постановки на учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков. Документ разработан для совершенствования административных процедур и сокращения сроков рассмотрения заявлений.

Согласно новым правилам, если сведения о гражданине есть в электронных информационных системах (например, данные об участниках СВО в Витрине данных Минобороны), срок принятия решения о постановке на учёт сократится до восьми рабочих дней.

Кроме того, исключен запрос документов от граждан в бумажном виде при наличии у государственных органов полной и достоверной информации в электронном виде.

«Мы последовательно убираем избыточные барьеры для граждан, имеющих право на бесплатное получение земли. Сокращение сроков, переход на электронное межведомственное взаимодействие и отмена лишних бумажек – это реальные шаги к тому, чтобы поддержка стала быстрее и удобнее», – прокомментировала министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Ещё одним нововведением стало утверждение ранее не существовавших правил формирования перечней земельных участков для бесплатного предоставления в собственность.

Как отмечает Министерство имущественных отношений Мурманской области, поскольку вопросами постановки на учёт занимаются местные администрации, муниципалитетам предстоит привести свои нормативные документы в соответствие с новыми требованиями, а также наладить взаимодействие с поставщиками сведений из государственных информационных систем.