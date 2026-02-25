В Мурманской области упростили трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностью

Теперь работодателям выгоднее брать на работу ветеранов боевых действий с инвалидностью — один такой сотрудник засчитывается сразу за двух в счёт квоты.

На предприятиях с численностью сотрудников от 36 человек действует обязанность трудоустраивать инвалидов. Раньше, чтобы закрыть квоту, нужно было нанять, например, двух человек с инвалидностью. Теперь, если компания берёт на работу ветерана СВО с инвалидностью, это считается за выполнение сразу двух квотных мест.

Работодателям стало проще и быстрее выполнять обязательства по квоте — достаточно найти одного сотрудника вместо двух. А у ветеранов СВО с инвалидностью появляется дополнительное преимущество: компании заинтересованы брать их на работу.

Это часть работы по поддержке людей, которым сложнее найти работу из-за состояния здоровья. Теперь у бизнеса есть прямой стимул помогать с трудоустройством именно этим категориям, отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области.