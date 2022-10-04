В Мурманской области уровень регистрируемой безработицы снизился в 1,6 раза

Ситуация на рынке труда Мурманской области остаётся стабильной: по оперативным данным на конец сентября уровень регистрируемой безработицы снизился по сравнению с соответствующей датой 2021 года в 1,6 раза и составил 0,82%, об этом вчера на оперативном совещании сообщил министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

По словам министра, сегодня численность официально зарегистрированных безработных граждан в регионе составляет 3 396 человек. При этом в службе занятости населения на текущий момент доступны более 26,6 тысяч вакансий.

В ходе доклада руководитель регионального Минсоцтруда отметил, что самые высокие темпы снижения уровня регистрируемой безработицы – от 35 до 60% – зафиксированы в посёлке ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Североморск, Кандалакшском районе, Ковдорском муниципальном округе, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО Александровск, Ловозерском районе и городе Полярные Зори.

«Позитивную динамику обеспечил комплекс мер, реализованный на территории региона в рамках федеральных и региональных проектов. Трудоустройству северян содействовала региональная программа «Работа рядом», которая позволила дополнительно создать большое количество рабочих мест. Так, за отчётный период в рамках программы было трудоустроено более 700 безработных северян», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Министр труда и социального развития также уточнил, что за отчётный период за содействием в поиске подходящей работы в службу занятости обратилось почти 17 тысяч северян, большая часть из которых уже трудоустроена. К 1 октября уровень регистрируемой безработицы в Кольском Заполярье снижен на 31%.

Напомним, в апреле губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил снизить численность безработных северян до 30%. В рамках выполнения задачи вице-губернатор Елена Дягилева и министр труда и социального развития Сергей Мякишев провели рабочие встречи с главами муниципальных образований и центрами занятости населения. Основной темой стала выработка максимально эффективных механизмов взаимодействия c учреждениями по трудоустройству безработных граждан. С учётом социально-экономических особенностей территорий были разработаны и утверждены «дорожные карты» по снижению напряженности на местных рынках труда. Оперативно корректировать ситуацию помог ежемесячный мониторинг изменения, проводимый министерством труда и социального развития.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение доклада министр труда и социального развития подчеркнул, что ведомством будет продолжена работа по реализации мероприятий в сфере занятости с целью сохранения стабильности в Мурманской области. Он также поблагодарил глав муниципалитетов за содействие в выполнении поставленной губернатором задачи.

«Комплексный подход к поиску работы для северян, реализуемый совместно с муниципалитетами и предприятиями, которые находится на их территории, обеспечил видимый результат. Хочу поблагодарить ответственных лиц и подчеркнуть, что у людей появилась дополнительная возможность для зарабатывания денежных средств. Это принципиально важно», – прокомментировал доклад глава региона Андрей Чибис.