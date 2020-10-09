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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.20 09:15

В Мурманской области уровень зарегистрированной безработицы составил 2,8% рабочей силы и возрос на 1,4 процентного пункта

Как сообщает региональное Министерство экономики, в августе текущего года, также как в предыдущие месяцы, ситуация на рынке труда Мурманской области  формировалась под влиянием принятых мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции на территории края.

На конец августа 14655 ищущих работу граждан состояло на учёте в службе занятости, что на 3,5% меньше, чем на конец предыдущего месяца.

Численность зарегистрированных безработных граждан на конец месяца составила 11849 человек, что на 3,0% больше, чем на конец июля.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 2,8% рабочей силы и возрос на 1,4 процентного пункта по сравнению с уровнем прошлого года и на 0,1 п.п. по сравнению с июлем текущего года.

Наибольший уровень зарегистрированной безработицы (к численности трудоспособного населения) отмечен в Терском районе – 10,7%, Ловозерском районе – 7,1%, Кандалакшском районе – 4,0%, г. Полярные Зори – 3,9%, г. Кировске и Кольском районе – 3,2%.

В целях оказания поддержки в период влияния последствий введения ограничительных мер безработным предоставлялась региональная доплата 10917 рублей до МРОТ (с учётом районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате – 27899 рублей) к пособию по безработице. За апрель-июль доплату получили 3039 граждан (затраты областного бюджета составили 42,8 млн рублей).

Также осуществлялась организация временных общественно-полезных работ с вознаграждением в размере 41849 рублей за полный рабочий месяц.

За май-август создано 1789 рабочих мест, выдано 3326 направлений на  работу, 2344 граждан трудоустроено, сообщает Минэк.

 

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