В Мурманской области усилен контроль за проведением природоохранных мероприятий

Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Зинаида Середа рассказала о проведении в регионе природоохранных мероприятий в 2023 году и усиленном контроле по каждому направлению.

Государственными лесными инспекторами министерства и регионального центра лесного и экологического контроля проводятся рейдовые мероприятия с целью выявления нарушений лесного законодательства.

Наиболее часто встречаемые нарушения – это нарушения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, а именно, разведение открытого огня вне специально обустроенных площадок, а также загрязнение лесов мусором.

С 20 мая в Мурманской области установлен пожароопасный режим, нарушители привлекаются к административной ответственности – 6 северян уже оштрафованы на общую сумму 90 тысяч рублей. А при введении на территории Мурманской области особого противопожарного режима административная ответственность граждан и организаций за нарушение правил пожарной безопасности в лесах ужесточится.

«Говоря о причинах возникновения лесных пожаров стоит акцентировать внимание, что основная причина – это безответственное поведение в лесу человека (брошенная горящая спичка, окурок, разведение костров без строгих мер безопасности, непогашенный костер, выжигание травы). Пожары от удара молнии явление весьма редкое. При этом даже небольшой огонь быстро распространяется по траве, выходит из-под контроля, разгорается и начинает уничтожать всё на своём пути. Загораются хворост, валежник, сухостой, вспыхивают кусты, молодые ели и сосенки, выгорают ягодники, повреждаются стволы деревьев – это лесной низовой пожар. Высота пламени такого пожара может достигнуть 2 метров. В ветреную погоду от низового пожара нередко летит огромное количество искр, огонь быстро перебрасывается на низко опущенные ветви низкорослых елей и может подняться до самых вершин деревьев. Так начинается верховой пожар – самый страшный и труднотушимый, охватывающий громадные территории и распространяющийся со скоростью до 50 км/час», – рассказала Зинаида Середа, призывая граждан ответственнее вести себя, находясь в лесу.

За нарушение правил санитарной безопасности в лесах предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 1 тысячи; на должностных лиц – от 1 до 2 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей. Также наложение административного штрафа влечет незаконная рубка, повреждение или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников.

Министерством осуществляется региональный государственный экологический контроль (надзор), связанный с охраной окружающей среды, где наиболее часто встречаются такие нарушения, как несанкционированные свалки мусора или складирование отработанных покрышек. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды влечёт наложение административного штрафа в размере до 800 тысяч рублей.

Стоит отметить, что свалки мусора дополнительно привлекают диких животных как источник пищи. При этом создаётся опасность для людей, у которых возрастает шанс встретиться с опасным зверем, а также заканчивается печальным исходом для животного – его отстрелом. Министерством совместно с центром управления регионом разработаны и размещены правила поведения при встрече с дикими животными, ознакомиться с которыми можно на официальных интернет-ресурсах министерства.

Кроме того, в текущем году приняты меры, направленные на охрану водных биологических ресурсов и объектов животного мира, а также на обеспечение сохранности среды их обитания на территории Мурманской области. По прогнозам специалистов, в 2023 году ожидается увеличение захода горбуши в реки Кольского полуострова. К началу нерестового хода горбуши будут сформированы три оперативные группы в Терском, Кандалакшском районе и Печенгском округе. Для эффективной работы групп закуплена необходимая техника: три автомобиля УАЗ 452 «Комби», три лодки ПВХ с надувным дном с подвесными лодочными моторами.

Глава регионального Минприроды Зинаида Середа призвала северян бережнее относиться к природе Кольского Севера и напомнила гражданам, что в случае обнаружения нарушений законодательства необходимо сообщать об этом по телефону 112.