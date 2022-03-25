В Мурманской области усилен мониторинг цен и запасов товаров

О мониторинге потребительского рынка и расширении регулирующих мер сегодня на заседании правительства региона доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с муниципалитетами усилен мониторинг уровня цен и запасов. В новый формат мониторинга подключены оптовые организации региона и несетевая розница, включая территории малых населенных пунктов региона, в том числе отнесенные к районам с ограниченными сроками завоза грузов Ловозерского и Терского районов.

«С 28 февраля на ежедневной основе ведется мониторинг запасов товаров. Результаты мониторинга цен на регулярной основе направляются в Прокуратуру региона, также обеспечено оперативное взаимодействие с УФАС. Мониторинг обеспечения людей лекарственными препаратами проводится Территориальным органом Росздравнадзора по Мурманской области. В целом ситуация на потребительском рынке региона относительно стабильная», – отметила в ходе доклада вице-губернатор.

При этом фиксируется повышенный спрос на ряд продовольственных товаров, особенно на товары бакалейной группы (особенно сахар-песок), непродовольственных товаров. Сетевые торговые организации выстраивают необходимую ритмичность поставок товаров для обеспечения запасов.

«Учитывая, что практически 90% социально значимых товаров производится в нашей стране, проблем с их поставками не ожидается. Подчеркну, запасами товаров мы обеспечены. Возникший дефицит товаров обусловлен ажиотажным спросом. Кроме того, в целях сдерживания роста цен на социально значимые товары, крупные сетевые организации, работающие в регионе, ограничили торговые наценки на некоторые группы товаров на уровне 5%», – сказала Ольга Кузнецова.

В части регулирующих мер в рамках регионального плана планируется расширить перечень товаров, на которые распространяется государственная финансовая поддержка доставки в населенные пункты, отнесенные к районам с ограниченными сроками завоза грузов Ловозерского и Терского районов. Проект постановления о расширении этого перечня подготовлен и в настоящее время находится на финальной части согласования.

Также планируется установление пониженной ставки транспортного налога в отношении грузовых автомобилей в целях обеспечения стабильности доставки в регион товаров первой необходимости.

Отмечается, что ситуацию с производителями и дистрибьюторами лекарственных средств и вопросы бесперебойного их обеспечения Росздравнадзор держит на контроле.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для обращений граждан открыты «горячие линии»: Росздравнадзор - 8(8152) 244-454; Мурманское Управление Федеральной антимонопольной службы России по ценам - 8(8152) 685-052.