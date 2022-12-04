В Мурманской области усилена охрана лесов в предновогодний период

В Мурманской области с 1 по 31 декабря на землях лесного фонда усиленно патрулирование лесов с целью охраны деревьев хвойных пород от незаконных рубок.

В проведении рейдовых мероприятий будут задействованы сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманской области «Региональный центр лесного и экологического контроля», а также должностные лица территориальных подразделений Управления МВД России по Мурманской области.

Сообщить о возможных незаконных вырубках можно:

в дежурную часть регионального центра лесного и экологического контроля: +7902-035-74-57;

в региональную диспетчерскую службу Мурманской базы авиационной охраны лесов: +7911-338-61-31;

на единый номер службы спасения 112.