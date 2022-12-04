Мурманская область. Арктика (16+)04.12.22 10:00
В Мурманской области усилена охрана лесов в предновогодний период
В Мурманской области с 1 по 31 декабря на землях лесного фонда усиленно патрулирование лесов с целью охраны деревьев хвойных пород от незаконных рубок.
В проведении рейдовых мероприятий будут задействованы сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманской области «Региональный центр лесного и экологического контроля», а также должностные лица территориальных подразделений Управления МВД России по Мурманской области.
Сообщить о возможных незаконных вырубках можно:
в дежурную часть регионального центра лесного и экологического контроля: +7902-035-74-57;
в региональную диспетчерскую службу Мурманской базы авиационной охраны лесов: +7911-338-61-31;
на единый номер службы спасения 112.
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