В Мурманской области усилены меры борьбы с браконьерством

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили усиление мер, направленных на борьбу с браконьерством. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в 2025 году контрольно-надзорные функции регионального центра лесного и экологического контроля были пересмотрены.

«Борьба с браконьерством – важное направление. В Мурманской области растёт количество туристов, тех, кто отдыхает на наших территориях. Принципиально важно, чтобы эта активность не мешала нашей задаче по защите природы», – подчеркнул губернатор.

Так, в 2024 году природные парки Мурманской области «Териберка», «Полуострова Рыбачий и Средний» и «Сейдъявврь» посетили более 224 тысяч человек.

«Конечно, контроль за соблюдением правил посещения этих особо охраняемых природных территорий усилен в первую очередь. Так, в 2025 году были пересмотрены контрольно-надзорные функции регионального центра лесного и экологического контроля. Увеличилась численность охотничьих инспекторов, сформировано семь оперативных групп на период нерестового хода ценных видов рыб. Уже проведено 295 рейдов, в ходе которых выявлено 199 нарушений правил рыболовства, 80 нарушений правил охоты», – сообщил глава региона.

Напомним, за все виды браконьерской деятельности на территории региона предусмотрены как административная, так и уголовная ответственности. Суммы штрафов варьируются от 500 рублей до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести правонарушения.

«Призываю всех вести себя по закону. В противном случае мы, безусловно, будем усиливать меры борьбы с браконьерством», – сказал Андрей Чибис.