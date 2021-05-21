В Мурманской области усилили адресный подход в сфере оказания социальной помощи

В отношении семей, воспитывающих детей в Мурманской области, реализуются 20 видов социальной поддержки, назначаемой как с учетом нуждаемости, так и без учёта доходов, из них 13 установлены регионом. Об этом в рамках заседания областного правительства, посвященного плану реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, вчера сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«В 2021 году расходы на эти цели запланированы в объеме 6,65 млрд рублей, из которых 3,35 млрд рублей – средства областного бюджета, – отметила вице-губернатор. – Получателями различных мер поддержки являются 64000 семей с детьми».

Как подчеркнула Елена Дягилева, в 2020 году регион получил принципиально новый опыт работы по предоставлению выплат в режиме онлайн. В текущем году адресный подход при оказании помощи будет усилен.

«В соответствии с принятым 10 марта Указом Президента Российской Федерации изменен порог назначения пособия, – отметила Елена Дягилева. – Нами своевременно приняты все необходимые региональные правовые акты. Теперь размер выплаты будет составлять от 50 до 100% от прожиточного минимума, пока общий доход не увеличится до размера прожиточного минимума на каждого члена семьи. Базовый размер выплаты – 50% от прожиточного минимума на детей (9325 рублей). Если после получения базового размера не будет обеспечен доход в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, предполагается увеличение до 75%. Если и это увеличение не позволит семье выйти из числа нуждающихся – до 100%, это 18650 рублей. Заявления на назначение выплаты в повышенном размере принимаются в любом виде, в том числе и в электронном».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, как подчеркнула заместитель губернатора, на перерасчёт ежемесячной выплаты с 1 января текущего года уже поступило более 7000 заявлений.

Кроме того, с 1 сентября региональные власти должны обеспечить выполнение федерального порядка по ежемесячному денежному вознаграждению педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство) – не менее 5000 рублей. Эти выплаты начнутся с 1 сентября 2021 года, предполагается, что их получателями станут 549 кураторов учебных групп.