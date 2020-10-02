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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.20 09:15

В Мурманской области усилится контроль за качеством ремонта дорог

Качество дорожных работ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» с 2021 года повысится. Это произойдёт благодаря внедрению новых стандартов. Заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин посетил лабораторию Государственного областного казённого учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области «Мурманскавтодор», которая переоборудована в соответствии с новыми ГОСТами.

Начальник Государственного областного казённого учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области «Мурманскавтодор» Денис Решетов и начальник лаборатории учреждения Дмитрий Белозеров продемонстрировали, как проходит проверка проб и как функционирует новая техника.

Керны оцениваются по всем параметрам, которые нормируются контрактом. В этом году лаборатория оценивала дорожное полотно региональных трасс, уложенное в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Специалисты отмечают, что были некритичные замечания к пробам, но они оперативно устранялись подрядчиками. Со следующего года оценка качества работы подрядчика будет проводиться по новым стандартам.

«Согласно новым требованиям, в частности, дорожный каркас должен будет стать прочнее. И если подрядчик будет полноценно выполнять свои задачи, асфальтобетонный завод не будет допускать брака в работе, то мы будем получать более качественное дорожное полотно», – пояснил Дмитрий Белозеров.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Юрий Сердечкин осмотрел залы, оборудованные для работы с асфальтобетонными смесями и битумами. Прессы, печи, центрифуги и другая техника закуплена для оценки качества ремонта дорог в рамках БКАД в 2021 году.

«Я считаю, что лаборатория представляет собой отличное хозяйство, – подытожил Юрий Сердечкин. – Новое оборудование позволит нам получать больше информации о качестве работ на дорогах. А значит, подрядчики уже сейчас должны понимать, что со следующего года работать нужно будет усерднее, потому что оплачиваться будет только действительно качественно выполненная работа. Для региона принципиально важно, чтобы бюджетные средства расходовались грамотно, дороги укладывались профессионально и сдавались в срок. Эту систему мы будем совершенствовать».

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