В Мурманской области усиливается контроль в сфере туризма

С началом летнего турсезона количество контрольных рейдов в Мурманской области растёт. Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области усиливает контроль туриндустрии с наступлением активного летнего сезона. Очередной рейд состоялся в Териберке. Сотрудники министерства проверяли туристические группы в сопровождении экскурсоводов. В отношении двух гидов составлены административные протоколы за работу без аттестации.

«Хотелось бы положительно отметить работу аттестованных экскурсоводов, все они были с идентификационными нагрудными карточками. Кто ещё не завершил процедуру аттестации, рекомендуем сделать это в ближайшее время. Знакомство туристов с объектами показа без аттестации - нарушение закона, за которое предусмотрены в том числе штрафные санкции», - напомнил начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля профильного ведомства Андрей Удовик.

Очередной квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков состоится 2 июля. Аттестация традиционно состоит из двух частей: тестирования и практической части, в ходе которой участники представляют проекты своих экскурсий и отвечают на вопросы комиссии.

Подробную информацию о порядке и сроках проведения аттестации можно получить на сайте ведомства, а также по телефону (8152) 48-67-13.

На сегодняшний день в Мурманской области аттестовано 238 экскурсоводов-гидов и гидов-переводчиков. Проверить наличие у экскурсовода аттестации можно самостоятельно на сайте Единого федерального реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также на сайте Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области.