В Мурманской области усилят меры по подготовке к паводкам и пожароопасному сезону

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«В этом году потепление пришло раньше обычного — мы, безусловно, учли это при подготовке к паводковому периоду. Сегодня необходимо дополнительно проанализировать достаточность ранее принятых мер и мероприятий по подготовке региона к прохождению паводка. Важно обеспечить полную готовность инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, а также чёткую синхронизацию действий всех служб, в том числе с энергетиками, которые управляют гидротехническими сооружениями», — подчеркнул Андрей Чибис.

Основной темой заседания стала подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2026 году. Участники обсудили прогнозируемые сроки прохождения паводка, комплекс мер по защите водных объектов и предупреждению негативного воздействия паводковых вод, а также готовность транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений.

Отдельное внимание было уделено состоянию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и федерального значения, мостовых сооружений.

Муниципальные образования доложили о готовности территориальных звеньев системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вторым ключевым вопросом повестки стала подготовка к пожароопасному сезону. Рассмотрены прогнозы развития обстановки, готовность сил и средств к тушению природных пожаров, а также меры по защите населённых пунктов.

В частности, обсуждались вопросы обеспечения пожарной безопасности в ряде труднодоступных населённых пунктов, таких как посёлок Раякоски Печенгского округа, село Краснощелье и посёлок Ревда Ловозерского округа.

По итогам заседания профильным ведомствам и муниципалитетам поручено обеспечить скоординированную работу всех служб, усилить превентивные меры и держать на постоянном контроле вопросы безопасности в период паводков и пожароопасного сезона.

Контроль за исполнением поручений главы региона будет продолжен.

