В Мурманской области услуги воздушного транспорта станут ещё доступнее

Постановлением правительства Мурманской области от 17.01.2023 №18-ПП выделены денежные средства на субсидирование авиакомпаний для обеспечения доступности услуг воздушного транспорта.

Документ принят согласно постановлению правительства Российской Федерации от 25.12.2013 №1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации».

Софинансирование рейсов из федерального и областного бюджетов позволит осуществлять воздушные перевозки в салоне экономического класса по специальным тарифам.

На сегодняшний день проводится работа по заключению договоров с авиакомпаниями, которые прошли отбор на предоставление денежных средств с января 2023 года.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, из аэропорта Мурманск осуществляют субсидируемые рейсы авиакомпании «ЮВТ АЭРО» по направлениям Тюмень (по средам и воскресеньям) и Казань (по понедельникам и четвергам), а также «Смартавиа» – в Сочи (по понедельникам).

Из аэропорта Хибины ПАО «Аэрофлот» ежедневно осуществляет субсидируемые авиарейсы до Санкт-Петербурга.

С июля 2023 года из Мурманского аэропорта по субсидированным рейсам начнет работу авиакомпания «Икар» по направлениям Пермь (по средам и субботам) и Нижний Новгород (ар средам и воскресеньям).

Фото: https://gov-murman.ru