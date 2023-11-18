В Мурманской области усовершенствуют лекарственное обеспечение льготников с болезнями системы кровообращения

В регионе планируется усовершенствовать процесс обеспечения лекарственными препаратами льготной категории граждан с болезнями системы кровообращения. Такое решение было принято по итогам рабочей поездки представителей министерства здравоохранения Мурманской области и подведомственных медицинских организаций в Белгородскую область.

Цель поездки – обмен опытом в части организации преемственности медицинской помощи при диспансерном наблюдении за лицами приоритетной группы пациентов с несколькими хроническими заболеваниями, нуждающимися в многопрофильном подходе в лечении.

Представители Мурманской области посетили взрослые и детские поликлиники, женские консультации, офис врачей общей практики, ознакомились с опытом работы центров амбулаторной онкологической помощи и практикой лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, с учётом положительного опыта Белгородской области в Мурманской области планируется усовершенствовать процесс обеспечения лекарственными препаратами льготной категории граждан с болезнями системы кровообращения. Пациентов, перенесших сосудистые катастрофы и имеющих право на льготу, планируется обеспечивать лекарственными препаратами при выписке из стационара.

Фото: https://gov-murman.ru