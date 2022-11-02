В Мурманской области успешно функционирует Единая платформа управления транспортной системой

С 2020 года Мурманская область реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапное внедрение подсистем и модулей Единой платформы управления транспортной системой.

Она обеспечивает как занесение всей актуальной информации обо всем, что происходит на улично-дорожной сети, так и предоставляет возможность создавать информационные сервисы для участников дорожного движения.

Таким образом, система контроля выполнения пассажирских перевозок используется для нормирования скоростного режима при составлении расписания движения общественного транспорта, а также для осуществления контроля за ним. Уровень выполнения объёмов перевозок в системе управления транспортной работой в пассажирских перевозках в августе – сентябре 2022 года увеличен до 98% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года – 85%. Также система позволяет получать информацию о нарушении установленного пути следования транспортных средств по маршрутам.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, платформа стала централизованным источником данных. Благодаря этому жители получают достоверную информацию и имеют возможность более эффективно планировать свои поездки, минимизировать время ожидания общественного транспорта. Северяне смогут получать данную информацию на портале транспортсевера.рф.