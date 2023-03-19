В Мурманской области успешно прошли всероссийские командно-штабные учения по подготовке к паводку и пожароопасному сезону

Условный лесной пожар вблизи станции Лопарская ликвидировали во время всероссийских командно-штабных учений по подготовке к паводку и пожароопасному сезону.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области совместно с Мурманской авиабазой приняли участие в командно-штабных учениях с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие природных и лесных пожаров.

Учения проводились совместно с ГУ МЧС России по Мурманской области в период с 15 по 16 марта с отработкой вводных по ликвидации условных происшествий.

Так, в части тушения природных пожаров, по легенде вблизи ж/д станции Лопарская Кольского района возник лесной пожар, что привело к угрозе распространения огня на населенный пункт.

Для ликвидации условного лесного пожара были привлечены восемь человек личного состава, среди которых: десантники-пожарные, специалисты отдела беспилотных летательных аппаратов, а также две единицы техники (малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗ «Фермер» и комплекс с беспилотным воздушным судном самолётного типа «SUPERCAM S350»).

По прибытии на место пожара было произведено обследование территории, определена тактика тушения лесного пожара. Для локализации и ликвидации возгорания применялись как ручные лесопожарные инструменты (ранцевые лесные огнетушители, лопаты, топоры-мотыги), так и механизированные инструменты (установка лесопожарная высокого давления «Ермак», воздуходувка «Ангара», мотопомпа «Спрут-3»). Для наблюдения и мониторинга лесопожарной обстановки применялся беспилотный летательный аппарат «SUPERCAM».

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, по итогам проведения учений ГУ МЧС по Мурманской области будет дана оценка эффективности действий участвующих подразделений и рекомендации по их совершенствованию.

Фото: https://gov-murman.ru