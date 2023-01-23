В Мурманской области успешно работает уже семь пространств «СОПКИ.СПОРТ», которые суммарно набрали более 8 тысяч посещений

В ходе оперативного совещания правительства Мурманской области глава региона Андрей Чибис анонсировал открытие семи новых пространств «СОПКИ.СПОРТ» в разных муниципалитетах нашего региона.

«СОПКИ.СПОРТ» – важный проект, который направлен на популяризацию занятий спортом и физкультурой среди молодых северян. Неоднократно получал просьбы от молодых людей в разных муниципалитетах открыть подобные современные залы в их населенных пунктах. Поэтому работа будет продолжена. В этом году откроем ещё 7 пространств в Мурманской области», – подчеркнул губернатор.

Напомним, 4 ноября 2022 года в Полярных Зорях было открыто первое пространство «СОПКИ.СПОРТ», оснащённое универсальным и дополнительным оборудованием. Его ключевая особенность – бесплатное посещение для северян до 35 лет. На сегодняшний день в Мурманской области успешно работает уже семь пространств, которые суммарно набрали более 8 тысяч посещений.

О старте проекта «СОПКИ.СПОРТ» в 2022 году и планах по открытию новых пространств в ходе оперативного совещания подробно рассказала министр спорта Светлана Наумова, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.