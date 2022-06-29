В Мурманской области успешно реализуется комплекс мер, направленных на снижение административной нагрузки на бизнес в условиях санкций

Во многом это результат мер, которые были оперативно приняты и реализованы правительством России и Мурманской области в последнее время. В целом по стране план первоочередных действий насчитывает 252 меры, из которых по 185 приняты законы и вся необходимая нормативная база. Правительство Мурманской области очень внимательно относится к проблемам бизнеса, на системной основе реализуя комплекс мер, направленных на поддержку бизнеса.

С марта и до конца 2022 года в России действует мораторий на проведение проверок предпринимательской деятельности. Впервые он введён не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний, и не только по плановым, но и по внеплановым проверкам. Для ИТ-компаний мораторий введен сроком на три года, до 2025 года.

Плановый мониторинг сохранялся только для областей промышленной безопасности, пожарного, ветеринарного и санитарно-эпидемиологического контроля. Перед контрольными и надзорными органами стоит задача: не наказать предпринимателей, а снизить риски и предотвратить нарушения.

По России число проверок сократилось в шесть раз. Как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней и на неё отвлекается минимум три человека. Если это всё пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 миллиардов рублей в расчёте на год.

Во многом это результат мер, которые были оперативно приняты и реализованы правительством России и Мурманской области в последнее время. В целом по стране план первоочередных действий насчитывает 252 меры, из которых по 185 приняты законы и вся необходимая нормативная база.

Правительство Мурманской области очень внимательно относится к проблемам бизнеса, на системной основе реализуя комплекс мер, направленных на поддержку бизнеса.

Так, контрольные (надзорные) органы Мурманской области сосредоточили усилия на максимальном упрощении работы бизнеса, изменив, в том числе, и подход к проведению проверок: высвободившиеся контролёры переориентированы на профилактику совершения правонарушений.

Продолжается тесный диалог с представителями ведущих бизнес-объединений региона по выработке алгоритма мониторинга соблюдения контрольными (надзорными) органами моратория на проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проверок в 2022 году.

Создан электронный сервис подачи жалоб в случае несогласия с решением о назначении проверки или предписанием об устранении выявленных нарушений. С 1 января 2022 года действует механизм досудебного обжалования решений контрольных органов: жалобу можно подать на портале «Госуслуги» (срок рассмотрения составляет один рабочий день), через систему досудебного обжалования или написать в Минэкономразвития Росии на адрес электронной почты: proverki.net@economy.gov.ru.

Кроме того, председателем правительства России Михаилом Мишустиным подписано постановление об автоматическом продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев, а также их упрощённом получении или переоформлении в 2022 году, что также позволит снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

Указанная мера затронет более 120 видов разрешений, в том числе в таких важных сферах деятельности, как сельское хозяйство, промышленность, розничная торговля (включая торговлю подакцизными товарами), оказание услуг связи, услуги такси. Всего автоматически продлено действие или переоформлено в упрощённом порядке более 2,5 млн разрешений.

Также постановлением переносится на год необходимость прохождения подтверждения соответствия выпускаемой продукции. Это решение принято из-за технологических ограничений и необходимости переоборудования российских предприятий в условиях санкционного давления, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.