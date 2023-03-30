В Мурманской области успешно реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» – показатель выполнен на 100% от плана

48 предпринимательских инициатив получили поддержку в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Мурманской области в 2022 году. Итоги подвели 28 марта в ходе заседания регионального правительства накануне.

В 2022 году 26 объектов в Полярных Зорях, Кандалакше, Кольском районе, Мончегорске, Апатитах и Кировске, Мурманске, Заполярном, Терском районе получили помощь на приобретение туристического оборудования и снаряжения – закуплено 2835 единиц.

Также 22 объекта туриндустрии получили финансовую поддержку в форме гранта на реализацию проектов по строительству модульных средств размещения, двух пляжей, бассейнов и кемпингов.

Реализация национального проекта позволяет увеличить номерной фонд, привлечь в отрасль новые кадры, обновить и заменить оборудование, делая отрасль более безопасной, а туристические услуги сделать качественнее.

Многие предпринимательские инициативы являются сезонными и опробовать их гости и жители региона смогут в летний период.

«Важно, что многие предприниматели решили в период летнего сезона усилить свои объекты и сделать в дальнейшем круглогодичными, так как видят перспективу в отрасли», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Фото: https://gov-murman.ru