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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.22 11:00

В Мурманской области успешно реализуется проект «Умный регион»

С 14 по 16 июля Мурманск станет местом проведения III Всероссийского форума «Умный город: Новые вызовы» и I Всероссийского молодёжного форума «Умный город: Наше будущее – Новые лица». В мероприятии примут участие более 500 участников со всей страны. Об этом вчера на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

Организаторами форума выступают Минстрой и Минцифры России, а также Правительство Мурманской области. В мероприятиях примут участие представители Правительства Российской Федерации, государственных корпораций, ведущих компаний цифровой экономики и предприятий строительной отрасли.

«Неспроста форум проводится именно у нас. Наш региона на передовой по внедрению «умных технологий». Результаты за последние три года высоко оценены на федеральном уровне. Так, 44 тысячи жителей зарегистрированы на интерактивном портале «Наш Север». Мы получаем сигналы от жителей, отрабатываем их, а на каждом оперативном совещании рассматриваем вопросы, которые не решены, чтобы помочь решить все проблемы», – отметил глава региона.

Губернатор напомнил, что на данный момент в Мурманской области созданы и работают в режиме онлайн система мониторинга уборки территории и Единая платформа управления транспортной системой. Кроме того, в регионе введен в опытную эксплуатацию аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

«В контур системы общественного видеонаблюдения и аналитики входят 7 тысяч камер, которые будут подключены до конца года: это наружное видеонаблюдение на дорогах и общественных пространствах, мониторинг строительства объектов, безопасности во дворе. Ещё один крайне важный проект, который мы запускаем и развиваем – «Безопасная школа». Количество источников видеонаблюдения будет увеличиваться с каждым годом. Важно не просто наличие видеокамер, но и система аналитики», – подчеркнул Андрей Чибис.  

Также губернатор сообщил, что в ближайшем будущем в регионе планируется реализовать проект цифровизации здравоохранения.

«Создадим единый региональный портал пациента, где можно будет записаться к врачу или вызвать его на дом, а также получить доступ к своей электронной медицинской карте», – сообщил губернатор.  

Подробно о всех направлениях рассказала заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

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