В Мурманской области успешно реализуется уникальная региональная программа «Свой дом в Арктике»

За весь период действия программы поступило 1832 заявления, выдано 1645 сертификатов на общую сумму около 2 млрд рублей. Об этом вчера в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказала и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Стартовавшая в 2022 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса эта инициатива направлена на поддержку граждан, желающих построить собственный дом, а также способствует развитию индивидуального жилищного строительства.

В 2025 году условия программы были уточнены, но, несмотря на внесение изменений, сохранилась льготная категория граждан, которая может воспользоваться программой. Размер единовременной денежной выплаты достигает 30% от стоимости индивидуального жилого дома, но не превышает 1 млн рублей. Средства могут использоваться: для строительства собственного жилья, для приобретения готового дома или домокомплекта, приобретения дома в рамках закона о долевом строительстве, а также в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки на все перечисленные цели.

«Наибольшей популярностью среди участников программы «Свой дом в Арктике» пользуется строительство дома – такую цель выбрали 1168 получатели сертификата. Также выделяются покупка готовых домокомплектов – 334 сертификата, и использование в качестве первого взноса по ипотеке – 57 сертификатов. Всего на сегодняшний день построено или приобретено 1070 объектов недвижимости, общая площадь которых составила свыше 91 тысячи квадратных метров», – рассказала Александра Карпова.

По словам руководителя строительного ведомства, наиболее активными участниками программы стали жители Кольского округа (874 домов), Кандалакшского округа (269 домов) и Мончегорска (149 домов). По состоянию на сегодняшний день зарегистрированы права собственности на 536 домов общей площадью более 46 тысяч квадратных метров.

В текущем году приём заявлений от граждан завершился 1 июня, в результате выдано 226 сертификатов на общую сумму 215 млн рублей.

Таким образом, востребованность программы «Свой дом в Арктике» постоянно растёт, способствуя улучшению жилищных условий северян, отмечает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548492/#&gid=1&pid=1