В Мурманской области успешно реализуются меры поддержки самозанятых граждан

В Мурманской области реализуются успешные практики по поддержке плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых). Об этом рассказал заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Андрей Варич в ходе круглого стола «ТОП регионов-лидеров в поддержке самозанятых» под председательством заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой.

«Коллеги из федерального центра выделяют как успешные практики Мурманской области грант «Губернаторский стартап», который мы запустили в прошлом году по инициативе главы региона, вывод наших самозанятых на популярные российские маркетплейсы, а также образовательные мероприятия и новый кредитный продукт», – отметил Андрей Варич.

Кредитный продукт для самозанятых граждан предусматривает размер займа до 500 тысяч рублей под ставку 4% годовых сроком до двух лет. В Мурманской области уже выдано два таких займа, в стадии рассмотрения ещё несколько заявок. Обратиться за данной мерой поддержки можно в Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

Всего в регионе зарегистрировано 9800 действующих самозанятых, которые производят товары, например, сувениры, одежду, украшения и оказывают различные услуги.

Узнать подробнее о получении статуса самозанятого и доступных мерах поддержки можно, обратившись на «горячую линию для предпринимателей» по номеру 8 (8152) 41-07-44 - с 10.00 до 17.00 каждый будний день, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.