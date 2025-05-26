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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.25 19:30

В Мурманской области успешно стартовал основной период проведения государственной итоговой аттестации

В Мурманской области успешно стартовал основной период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). В 2025 году более 10,5 тысячи выпускников 9-х и 11-х классов сдают экзамены. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания сообщила заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова.

«Это важный и ответственный этап для тысяч наших школьников, их родителей и педагогов. С 21 мая проходят экзамены в 9-х классах, ОГЭ сдают почти восемь тысяч ребят. С 23 мая начался основной период ЕГЭ, который продлится по 4 июля. В этом году участие в нем принимают более трех тысяч наших выпускников», –сказала Надежда Аксенова.

Особое внимание уделено повышению открытости и прозрачности проведения ЕГЭ. К работе в качестве общественных и онлайн-наблюдателей привлечены родители обучающихся и студенты колледжей. Надежда Аксенова также отметила, что, по оценке Рособрнадзора, регион успешно прошёл тестирование системы видеонаблюдения.

Подробнее о готовности заполярных образовательных учреждений к проведению ГИА рассказала профильный министр Диана Кузнецова.

«Для проведения экзаменов в Мурманской области подготовлено 63 пункта, задействовано 4,8 тысячи специалистов, которые прошли обучение. Рабочие места для онлайн-наблюдателей оборудованы в региональном ситуационном центре, расположенном на базе института развития образования», – отметила глава Минобра.

Диана Кузнецова также рассказала, что в регионе были успешно проведены репетиционные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку и по математике. Такие тренировки, по её мнению, помогают психологически и организационно подготовить выпускников и специалистов, а также проверить работоспособность оборудования.

«Хочу напомнить, что второй год подряд по решению Президента РФ Владимира Путина выпускники могут пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузы. Для этого необходимо написать заявление. Дополнительные дни сдачи — 3 и 4 июля», — сказала Диана Кузнецова.

Кроме того, с 2024 года в школы возвращена серебряная медаль «За особые успехи в учении». Порядок и условия выдачи утверждены приказом Минпросвещения РФ. Так, золотую медаль получат выпускники, у которых все итоговые отметки — «отлично», а результаты ЕГЭ по русскому языку и по одному из сдаваемых предметов не ниже 70 баллов. Серебряную медаль — выпускники, которые будут иметь итоговые отметки «отлично» и не более двух оценок «хорошо», результаты ЕГЭ от 60 баллов.

По вопросам организации и проведения ГИА в муниципалитетах Мурманской области работают «горячие линии». Подробная информация размещена на сайте регионального Министерства образования и науки.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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