В Мурманской области успешно завершен региональный этап всероссийского проекта «Кибердром»

На базе Кадетской школы города Мурманска завершился региональный этап всероссийского проекта «Кибердром», направленного на выявление и поддержку талантливых специалистов, способных создавать законченные инженерно-конструкторские решения.

Мероприятие было организовано Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках инициативы Министерства промышленности и торговли РФ.

Ключевым событием регионального этапа стал практический экзамен в формате показательного полёта на беспилотных воздушных судах (БВС). Экспертная комиссия оценивала точность, скорость реакции и стратегическое мышление участников в условиях, приближенных к реальным производственным задачам.

В испытаниях приняла участие сборная команда Мурманской области, в состав которой вошли восемь человек: четыре ученика Кадетской школы города Мурманска, три студента Мурманского колледжа экономики и информационных технологий и один сотрудник АО «35 Судоремонтный завод». Участники продемонстрировали высокий уровень мастерства, успешно справившись со всеми поставленными заданиями.

Успешное проведение регионального этапа «Кибердрома» наглядно демонстрирует высокий кадровый и образовательный потенциал Заполярья в сфере высоких технологий. По его итогам команда Мурманской области получила допуск к следующим дистанционным этапам проекта, где продолжит борьбу за выход в финал. Гранд-финал соревнований состоится в очном формате на полигоне Федерального центра беспилотных авиационных систем в Москве.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, реализация всероссийского проекта «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром»» способствует цифровой трансформации промышленности России и обеспечению ее технологического суверенитета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557149/#&gid=1&pid=1