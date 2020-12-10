В Мурманской области устанавливают стенды, информирующие о северном сиянии
В Мурманской области самые удачные и безопасные площадки для наблюдения за северным сиянием отмечают информационными стендами.
Северное сияние – одна из визитных карточек Заполярья. Чтобы запечатлеть удивительное явление на чистом темном небе, люди выезжают за город. Теперь для северян и гостей региона устанавливают специальные информационные щиты «Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием».
Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, места для установки выбраны с учётом требований безопасности и особенностей ландшафта. Первый щит и знак «Северное сияние» уже установлены на парковке на