В Мурманской области установилась хорошая летняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 июня на Кольский полуостров с севера Норвежского моря распространится антициклон: существенных осадков не ожидается.

Сегодня, 17 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +12+17°, местами до +23°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

17-19 июня по Мурманской области ожидается IV-V региональный класс пожарной опасности.