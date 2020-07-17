В Мурманской области установилась хорошая летняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. В нашем регионе ожидается местами небольшой дождь.

Сегодня, 17 июля, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, на востоке +5+10°, днём +20+25°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

17 июля по Мурманской области ожидается пожарная опасность IV регионального класса: на западе Кольского района, в Ловозерском районе, на юге Кандалакшского и западе Терского районов.

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Водность большинства рек Мурманской области уменьшается. За прошедшие сутки уровни воды на реках понизились на 2- 9 см , а от 13 июля - на 4- 20 см .

Температура воды в реке Кола 8 часов мск была равна 16°.