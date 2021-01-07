В Мурманской области установилась хорошая зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 и 8 января погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-27°, днём -7-12° в отдельных районах -15 -20°.

Сегодня, 7 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -7-12°, местами до -20°. Гололедица.