В Мурманской области установилась прекрасная летняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 и 25 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 24 июня от +13 до +20°, 25 июня +19+24°.

Сегодня, 24 июня, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью +2+7° местами до +12°, днём +13+18°, на юге +18 +23°. В Мурманске ожидается температура воздуха ночью +3+5°, днём +14+16°. Без осадков, вечером 24 июня небольшой дождь.

Оповещение о высокой пожарной опасности

По Мурманской области ожидается IV-V региональный класс пожарной опасности.