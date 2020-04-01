В Мурманской области установилась прекрасная весенняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с севера Норвежского моря на Белое море. По Мурманской области ожидается снег. 2 апреля циклон постепенно заполнится, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха, в основном, будет близкой к климатической норме.

3 апреля ожидается смещение очередного активного циклона с юга Скандинавии на Кольский полуостров: пройдёт снег, наиболее интенсивный днём 3 апреля, температура воздуха существенно не изменится.

Завтра, 2 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -15°, днём -2 -7°.