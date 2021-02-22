В Мурманской области установили дополнительные камеры фото и видео-фиксации нарушений ПДД

Новые рубежи контроля выполнения правил дорожного движения появились в Мурманской области. 30 дополнительных камер фото и видеофиксации нарушений ПДД в Мурманске и области призваны убедить водителей придерживаться разрешенной скорости на дорогах. 15 из них были установлены в конце прошлого года, еще 15 появились уже в этом году.

Безопасность дорожного движения является одним из важных показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона обращают внимание на то, что только неукоснительное соблюдение правил поможет сделать движение безопаснее.

«В зимних условиях осторожность и бдительность водителей становится особенно важна, – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. – Проекты в сфере безопасности дорожного движения в первую очередь направлены сохранение жизни и здоровья людей. Это наш приоритет, и мы продолжаем работать в этом направлении. К сожалению, не активная информационная политика и предупреждения о смертельных последствиях нарушений ПДД, а именно беспристрастная автоматическая фиксация таких нарушений продолжает оставаться самым эффективным способом повышения безопасности движения».

Количество новых камер будет увеличиваться: в этом году планируется, что их станет больше на 80 штук, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.