В Мурманской области установлен новый прожиточный минимум

Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», которые предполагают переход на новую модель установления величины прожиточного минимума на территории Российской Федерации, а также порядка установления величины прожиточного минимума в субъектах Российской Федерации.

С 2021 года величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Мурманской области устанавливается на год.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в связи с новой концепцией правительством Мурманской области принято решение установить следующую величину прожиточного минимума на территории региона: в расчёте на душу населения 18625 рублей; для трудоспособного населения – 19391 рубль; для пенсионеров – 15452 рубля; для детей – 18650 рублей.