В Мурманской области установлена новая величина прожиточного минимума

Постановлением правительства Мурманской области в регионе установлена новая величина прожиточного минимума. Согласно нормативному правовому акту, с января 2022 года величина прожиточного минимума на территории области составит в расчете на душу населения 19370 рублей, для трудоспособного населения – 21113 рублей, для пенсионеров – 16658 рублей; для детей – 19396 рублей.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, величина прожиточного минимума предназначена для оценки уровня жизни населения Мурманской области и представления мер социальной поддержки, а также для оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам.