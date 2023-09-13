В Мурманской области установлена величина регионального прожиточного минимума на 2024 год

Правительством Мурманской области принято постановление от 08.09.2023 №656-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области». Документ разработан региональным Министерством труда и социального развития в соответствии с методикой Минтруда России. Стороны социального партнерства – Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области и Мурманский областной совет профсоюзов – одобрили принимаемые изменения.

Так, с января 2024 года величина прожиточного минимума составит 24413 рублей в расчёте на душу населения, 26610 рублей – для трудоспособного населения, 20995 рублей – для пенсионеров, 23681 рубль – для детей.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, величина прожиточного минимума предназначена для оценки уровня жизни северян, предоставления мер социальной поддержки, а также для оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам.

Важно отметить, что в Мурманской области установлен один из наиболее высоких уровней величины прожиточного минимума по сравнению с другими регионами страны.