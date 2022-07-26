В Мурманской области установлены правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты труженикам тыла

Главой региона Андреем Чибисом подписано постановление, в соответствии с которым внесены изменения в порядок предоставления северянам ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты.

Так, установлены правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты новой категории граждан – труженикам тыла. К данной категории относятся лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, проживающие на территории Мурманской области.

Данная мера социальной поддержки установлена законом Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» с 1 мая 2022 года в размере 1500 рублей и направлена на снижение расходов по квартплате тружеников тыла, не получающих аналогичную выплату по иным основаниям, предусмотренным федеральным и региональным законодательством.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, труженикам тыла, по состоянию на 1 мая 2022 года состоящим на учете в учреждениях соцподдержки населения в качестве получателей мер социальной поддержки и не получающих ежемесячную жилищно-коммунальную выплату по иным основаниям, выплата будет назначена беззаявительным порядком.

На текущий момент в Кольском Заполярье проживает порядка 600 тружеников тыла. Для реализации меры поддержки в областном бюджете предусмотрено в 2022 году более 8 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/