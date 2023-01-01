В Мурманской области установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2023 год

Региональные стандарты стоимости коммунальных услуг – это механизм социальной защиты населения, применяемый для расчёта субсидий гражданам в случае, если их расходы на оплату коммунальных услуг превышают максимально допустимую величину. Постановлением правительства Мурманской области от 29.12.2022 №1096-ПП установлены региональные стандарты на 2023 год.

Изменение региональных стандартов обусловлено увеличением тарифов на коммунальные ресурсы, услуги регионального оператора по обращению с ТКО, платы за пользование жилым помещением для нанимателей в Апатитах, за содержание и ремонт в Полярных Зорях, Зеленоборском, Пушном, Печенгском округе.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, изменение размера стандарта не повлияет на право получения субсидии.

Кроме того, если размер субсидии, рассчитанной по новым стандартам, превышает прежний размер, то средства, недоплаченные за период с даты вступления в силу соответствующих изменений до даты перерасчёта размера субсидии, подлежат перечислению получателю субсидии. Если размер субсидии меньше размера ранее предоставленной, возврат излишне выплаченных средств не требуется.