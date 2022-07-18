В Мурманской области установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на второе полугодие 2022 года

Установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на второе полугодие 2022 года для муниципальных образований Мурманской области. Подписано соответствующее постановление правительства Мурманской области от 15.07.2022 № 563-ПП.

Региональные стандарты стоимости коммунальных услуг – это механизм социальной защиты населения, применяемый для расчета субсидий гражданам в случае, если их расходы на оплату коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов стоимости ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Изменение региональных стандартов обусловлено увеличением тарифов на коммунальные ресурсы, услуги регионального оператора по обращению с ТКО, платы за пользование жилым помещением для нанимателей (соцнайма) в Мончегорске, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, а также платы за содержание и ремонт в Мурманске, Апатитах, Мончегорске и Островном.

Важно отметить, что изменение размера стандарта не повлияет на право получения субсидии.

Как сообщает региональный комитет по тарифному регулированию, если размер субсидии, рассчитанной по новым стандартам, превышает прежний размер, то средства, недоплаченные за период с даты вступления в силу соответствующих изменений до даты перерасчёта размера субсидии, подлежат перечислению получателю субсидии. Если размер субсидии меньше размера ранее предоставленной, возврат излишне выплаченных средств не требуется.

Постановление о региональных стандартах на второе полугодие 2022 года вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.