В Мурманской области установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на второе полугодие 2022 годаПоявился ещё один способ подачи документов в программу «Свой дом в Арктике»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.07.22 16:30

В Мурманской области установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на второе полугодие 2022 года

Установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на второе полугодие 2022 года для муниципальных образований Мурманской области. Подписано соответствующее постановление правительства Мурманской области от 15.07.2022 № 563-ПП

Региональные стандарты стоимости коммунальных услуг – это механизм социальной защиты населения, применяемый для расчета субсидий гражданам в случае, если их расходы на оплату коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов стоимости ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Изменение региональных стандартов обусловлено увеличением тарифов на коммунальные ресурсы, услуги регионального оператора по обращению с ТКО, платы за пользование жилым помещением для нанимателей (соцнайма) в Мончегорске, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, а также платы за содержание и ремонт в Мурманске, Апатитах, Мончегорске и Островном.

Важно отметить, что изменение размера стандарта не повлияет на право получения субсидии.

Как сообщает региональный комитет по тарифному регулированию, если размер субсидии, рассчитанной по новым стандартам, превышает прежний размер, то средства, недоплаченные за период с даты вступления в силу соответствующих изменений до даты перерасчёта размера субсидии, подлежат перечислению получателю субсидии. Если размер субсидии меньше размера ранее предоставленной, возврат излишне выплаченных средств не требуется.

Постановление о региональных стандартах на второе полугодие 2022 года вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа.
-PRO Деньги (16+)Инфляция в Мурманской области замедлилась-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,27 рубля, евро теряет 73 копейки-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на второе полугодие 2022 года-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика