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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.23 12:00

В Мурманской области установят 20 видеокамер для мониторинга лесных пожаров

В настоящее время на территориях Мурманской области, подверженных наибольшей горимости, ведётся установка 20 видеокамер.

На сегодняшний день установлено 14 камер в Кольском, Терском и Кандалакшском районах, а также в Печенгском и Ковдорском округах.

Видеомониторинг является наиболее оперативным способом обнаружения лесных пожаров и позволяет оценить обстановку на месте возгорания в онлайн-режиме. Цифровые устройства оснащены поворотным механизмом и каждые 10-12 минут делают оборот по кругу. При обнаружении задымления информация оперативно поступает оператору Региональной диспетчерской службы. Радиус расчёта цифровой модели рельефа для одной камеры составляет не менее 45 км, при этом погрешность определения координат объекта – не более 150 метров.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, мониторинг и тушение лесных пожаров на сегодняшний день осуществляются в полном объёме. При этом внедрение видеомониторинга является дополнительным инструментом, позволяющим наиболее оперативно и точно определять возникновение лесных пожаров.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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