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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.22 17:00

В Мурманской области установят дополнительную меру социальной поддержки для детей-сирот: сертификат на приобретение жилья

В Мурманской области установят дополнительную меру социальной поддержки для  детей-сирот: сертификат на приобретение жилья. Сегодня законопроект единогласно принят областной Думой.

Напомним, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Мурманской области жильё предоставляют путем закупки квартир на первичном и вторичном рынке. Разработанный Министерством образования и науки Мурманской области проект закона устанавливает дополнительную меру социальной поддержки, предоставляемую данной категории граждан – выдачу жилищного сертификата. 

С получением этого документа граждане из числа детей-сирот не теряют своего права на предоставление жилья до тех пор, пока не воспользуются сертификатом. Такая возможность появляется по достижении совершеннолетия. Приобрести жилье можно в любом муниципальном образовании региона. Также у граждан из числа детей-сирот появится возможность добавить собственные средства, если у них есть накопления (к примеру, накопленные суммы алиментов, пенсий по потере кормильца) и они желают приобрести квартиру большей площади или более дорогую жилплощадь. Для каждого муниципалитета ежеквартально устанавливается стоимость квадратного метра жилья, эти данные предоставляет Министерство строительства Мурманской области. 

Жилищный сертификат не может быть предоставлен гражданам, состоящим на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере, имеющим неснятую или непогашенную судимость или возбужденное уголовное дело, а также признанным судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

В рамках законодательства предусмотрены расходы на сопровождение органами местного самоуправления, на учёте в которых состоят граждане из числа детей-сирот, сделок с недвижимостью с использованием жилищного сертификата.

«Для этого в муниципалитетах введут дополнительные ставки специалистов, которые будут сопровождать сделки, чтобы дети-сироты не испытывали затруднений. Начиная с поиска жилья и заканчивая оформлением договора купли-продажи, им будут помогать», – пояснила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, использование жилищных сертификатов для детей-сирот будет возможно с начала 2023 года. Введение этой меры социальной поддержки даст возможность гражданам из числа детей-сирот приобретать жилые помещения, исходя из собственных предпочтений, и приведёт к увеличению численности тех, кто реализовал своё право на обеспечение жильём.

 

    

Фото: https://orbsteppe.ru/orenburzhczy-dobivshiesya-osobyh-uspehov-v-sporte-mogut-pretendovat-na-zhilishhnyj-sertifikat/

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