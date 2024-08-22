В Мурманской области установят два новых мемориала

Региональная межведомственная комиссия по мемориальным памятникам и памятным знакам в Мурманской области под председательством вице-губернатора Елены Дягилевой согласовала инициативы об установке бюста Герою Советского Союза Магомету Гаджиеву и мемориала участникам специальной военной операции. В заседании приняли участие депутаты областной Думы Евгений Никора, Лариса Круглова и Михаил Павлов в режиме ВКС.

В гарнизоне подводников – Гаджиево на центральной площади им. Л. Матушкина планируется установить бронзовый бюст легендарному подводнику. Эта идея прорабатывается несколько лет. Предлагается установить монумент на добровольные пожертвования, а благоустройство площадки выполнить за счёт средств бюджета ЗАТО Александровк.

– Горячо поддерживаю установку бюста Магомету Гаджиеву, зная, насколько трепетно к этому относятся его земляки и насколько имя легендарного подводника значимо для жителей Республики Дагестан, – отметил Евгений Никора. – Установка такого рода памятника на территории Мурманской области наша дань памяти Герою Советского Союза. Уверен, что это также будет способствовать укреплению межрегиональных связей. Участники заседания поддержали мое предложение, на открытие монумента пригласить представителей правительства и законодательного собрания республики Дагестан.

В посёлке Зеленоборский группа активных жителей выступила с предложением установить в сквере Памяти мемориал участникам специальной военной операции «Ушедшие в бессмертие солдаты России». Он будет состоять из скульптуры солдата высотой 1,85 метра и мемориальной доски. Проект прошёл конкурсный отбор в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект». Общая стоимость создания и установки мемориала составит 2 миллиона рублей, из которых большая часть – субсидия из областного бюджета.

Участники заседания пришли к решению согласовать заявленные инициативы.

– Считаю, что реализация таких проектов способствует духовно-нравственному воспитанию молодежи в духе патриотизма, – подчеркнула Лариса Круглова. – Каждый из нас должен чтить память тех, кто отдал за нас свою жизнь. Нельзя забывать своих героев. Россия – это страна, которая умеет не только побеждать, но и помнить. Важно знать своё прошлое, чтобы у наших потомков было будущее.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30594/