В Мурманской области установят семь фельдшерско-акушерских пунктов и модульную амбулаторию

31 января комитет по конкурентной политике Мурманской области определил исполнителя на установку и монтаж фельдшерско-акушерского пункта с квартирой для фельдшера в населенном пункте Белое Море Кандалакшского района.

Торги проходили в виде электронного аукциона, на выполнение работ претендовало шесть участников. По результатам проведения аукциона начальная стоимость контракта снизилась на 37,5%.

Победителем признан предприниматель из города Апатиты, взявший на себя обязательства по надлежащему исполнению контракта за 7,4 млн рублей.

В настоящее время контракт находится на стадии подписания.

По условиям заказчика, осуществить поставку необходимо будет в течении 150 календарных дней с даты заключения контракта.

Стоит отметить, что аналогичные ФАПы появятся и в других населенных пунктах Мурманской области: Титан, Коашва, Кузомень, Спутник, Лиинахамари и Корзуново. В Печенге будет установлена модульная амбулатория.

В период с 24 по 30 января муниципальные заказчики уже заключили контракты на поставку и монтаж модульных конструкций и амбулатории на общую сумму 91,3 млн рублей.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, все новые модульные ФАПы возведут в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и программы по модернизации первичного звена здравоохранения.

Фото: https://gov-murman.ru