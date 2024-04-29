В Мурманской области уточнён порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области, в соответствии с которым уточнён порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно теперь производят в том числе с учётом возможности остановки (пересадки), сделанной по пути следования, а также в случае выезда в несколько мест для отдыха: расходы в данном случае будут компенсировать до одного пункта и обратно по маршруту прямого следования.

Напомним, что в 2023 году в порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, внесли изменения, позволяющие оплатить расходы по проезду детей-сирот к месту отдыха и обратно воздушным транспортом.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, кроме того, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, замещающим семьям предоставляются и другие меры социальной поддержки:

ежегодные выплаты опекунам, попечителям и приемным родителям на оздоровительные мероприятия – 24 тысяч рублей;

ежегодные бесплатные путевки детям-сиротам в организации отдыха и оздоровления;

посещение детских садов без взимания платы, бесплатное питание в общеобразовательных организациях для детей-сирот;

ежемесячная выплата на содержание детей-сирот опекунам и приемным родителям – 23,7 тысячи рублей в месяц;

ежемесячное вознаграждение приемным родителям за воспитание приемных детей (20,6 тысячи. рублей или 31 тысяч рублей при воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья или младше трех лет);

ежемесячная жилищно-коммунальная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам;

выплата на личные расходы детей-сирот, находящихся в организациях для детей-сирот от 500 до 3000 рублей.

Фото: https://gov-murman.ru