В Мурманской области уточнены условия предоставления компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медработников

Программа предусматривает возмещение стоимости аренды жилья по договору на территории Мурманской области. Постановлением правительства Мурманской области внесены изменения в условия предоставления такой компенсации с 2026 года.

Теперь медицинский работник, в числе прочих условий, должен иметь регистрацию в Мурманской области по месту пребывания (по месту жительства) на срок не менее одного года. Возможность получения выплаты медицинским работником без наличия регистрации по месту пребывания (по месту жительства) в Мурманской области ограничена двумя месяцами.

Данная мера вводится в целях закрепления медицинских кадров в регионе, а также будет способствовать соблюдению миграционного законодательства.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, правительство Мурманской области продолжает реализовывать меры по привлечению медицинских кадров. По поручению губернатора Андрея Чибиса, в рамках стратегического плана «На Севере — жить!», продолжают осуществляться компенсационные выплаты за аренду жилья для отдельных категорий медработников.

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
