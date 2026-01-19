В Мурманской области уточнены условия предоставления компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медработников
Программа предусматривает возмещение стоимости аренды жилья по договору на территории Мурманской области. Постановлением правительства Мурманской области внесены изменения в условия предоставления такой компенсации с 2026 года.
Теперь медицинский работник, в числе прочих условий, должен иметь регистрацию в Мурманской области по месту пребывания (по месту жительства) на срок не менее одного года. Возможность получения выплаты медицинским работником без наличия регистрации по месту пребывания (по месту жительства) в Мурманской области ограничена двумя месяцами.
Данная мера вводится в целях закрепления медицинских кадров в регионе, а также будет способствовать соблюдению миграционного законодательства.
Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, правительство Мурманской области продолжает реализовывать меры по привлечению медицинских кадров. По поручению губернатора Андрея Чибиса, в рамках стратегического плана «На Севере — жить!», продолжают осуществляться компенсационные выплаты за аренду жилья для отдельных категорий медработников.