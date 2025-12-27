В Мурманской области утвердили «дорожную карту» по профориентации молодёжи на 2026 год

24 декабря состоялось первое заседание межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации граждан в Мурманской области. На заседании утверждены «дорожная карта» и показатели эффективности внедрения на территории региона Методических рекомендаций по профориентации и маршрутизации молодёжи к работодателям и согласован план профориентационных мероприятий на следующий год.

На заседании присутствовали представители исполнительных органов в сфере занятости, образования, культуры, молодежной политики, образовательных организаций, работодателей.

Деятельность комиссии направлена на организацию согласованных действий органов власти, организаций и учреждений, реализующих мероприятия, направленные на самоопределение и профессиональную ориентацию граждан.

