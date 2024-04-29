В Мурманской области утвердили график работы медучреждений в праздники

В праздничные и выходные дни конца апреля и начала мая 2024 года медицинские организации, подведомственные региональному Минздраву, будут работать по следующему графику: 29-30 апреля и 10-11 мая взрослые и детские поликлиники будут работать с 9 до 15 часов, приём вызовов врача на дом будет осуществляться с 9 до 12 часов.

Также с 9 до 15 часов можно будет пройти обследования в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

1 и 9 мая – выходной праздничный день.

Стационары области продолжат работать ежедневно в круглосуточном режиме. Медицинскими организациями в настоящее время проводятся все необходимые подготовительные мероприятия для организации оказания медицинской помощи в этот период, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru