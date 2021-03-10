В Мурманской области утвердили новые сроки охоты

В Мурманской области утвердили новые сроки добычи охотничьих ресурсов – соответствующее постановление подписано правительством Мурманской области.

Это сделано для приведения нормативных актов в соответствие с федеральным законодательством. В частности, изменились сроки охоты на боровую и водоплавающую дичь в летне-осенний и осенне-зимний период, пушных животных с учётом климатических особенностей региона.

Изменились параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях в части запрета на добычу особей бурого медведя в возрасте до одного года и уточнения видов охотничьих животных, на которые требуется список лиц при осуществлении коллективной охоты.

Также вводится запрет на осуществление охоты в охотничьих угодьях на территории лесничеств области, где введён запрет на посещение лесов, до его отмены.

С измененным перечнем сроков охоты на территории Мурманской области можно ознакомиться на сайте регионального Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.