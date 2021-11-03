В Мурманской области утвердили порядок использования объектов спорта, находящихся в собственности региона

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление «Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, находящихся в собственности Мурманской области».

Порядок разработан в целях создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом на территории Мурманской области и определяет правила использования населением объектов спорта, находящихся в областной собственности.

Проектом постановления закреплены требования, которым должны соответствовать объекты спорта и оказываемые в них услуги, формы использования населением объектов спорта, положения об информировании населения об использовании объектов спорта.

Как сообщает региональное Министерство спорта, согласно порядку, организации должны обеспечить максимально эффективное использование объектов спорта, учитывая потребности населения в занятиях физической культурой и спортом.