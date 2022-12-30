В Мурманской области утвердили региональную долгосрочную программу содействия занятости молодёжи на период до 2030 года

Основными задачами проекта являются формирование карьерных стратегий молодёжи, в соответствии с личностно-профессиональными способностями и потребностями регионального рынка труда в квалифицированных кадрах, а также обеспечение соответствия получаемого образования профессионально-квалификационным требованиям работодателей и создание условий для профессионального развития ребят с помощью совмещения учёбы и трудовой деятельности.

Для реализации поставленных задач предусмотрен перечень мероприятий. Например, профессиональное самоопределение и знакомство с региональным рынком труда, подготовка производственных практик в государственных образовательных учреждениях, с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Кроме этого, предусмотрена организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 лет, в свободное от учёбы время, а также граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Также программой предусмотрено расширение практики привлечения студенческих отрядов к занятости студентов и школьников в состав трудовых отрядов подростков на каникулах в различные отрасли экономики, в том числе строительство, отдых и оздоровление детей и молодёжи, медицина, транспорт, сельское хозяйство, туризм.

До 2030 года реализация проекта позволит сократить уровень безработицы среди молодёжи в возрасте от 15 до 29 лет с 10,5% до 5%, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.