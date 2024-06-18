По поручению Андрея Чибиса руководители муниципалитетов прокомментировали ряд вопросов, прозвучавших на «прямой линии» с губернаторомВ Мурманской области утвердят новую среднерыночную стоимость квадратного метра жилья
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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.24 10:15

В Мурманской области утвердят новую среднерыночную стоимость квадратного метра жилья

Среднерыночная стоимость квадратного метра жилья применяется для расчёта соцвыплат отдельным категориям граждан. Минстрой Мурманской области рассчитал и предлагает утвердить рыночную стоимость «квадрата» на II квартал 2024 года.

Она отличается в разных населённых пунктах и рассчитывается как среднее значение на основе предложенных местными администрациями данных. Органы местного самоуправления основываются в свою очередь на мониторинге Регионального Центра Ценообразования в строительстве.

Так, средневзвешенная стоимость квадратного метра по всем квартирам Мурманска составляет 112 тысяч рублей. в Ковдоре она составила 23,6 тысячи рублей.

«Этот показатель применяется для приобретения жилья на вторичном рынке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также на основе показателя рассчитывают соцвыплаты для приобретения жилья медицинским работникам, жителям сельских территорий региона и другим категориям граждан», - объяснил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, анализ рынка показал рост цен на квартиры. Если утверждённая стоимость одного квадратного метра останется на прежнем уровне, то невозможно будет обеспечить жильём детей-сирот, так как квартиры приобретаются только на вторичном рынке недвижимости.

Проект постановления об утверждении среднерыночной стоимости способствует реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Он разработан для достижения показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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